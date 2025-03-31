Erste Etappe Filippi Beach Sprint Regatta 2025

Erste Etappe der International Filippi Lido Beach Sprint Regatta 2025: Österreich glänzt mit Medaillen

Vom 29. bis 30. März 2025 fand die erste Etappe der International Filippi Lido Beach Sprint Regatta in Mondello (ITA) statt, die als erste Regatta zur nationalen Qualifikation für die kommende Saison diente. Das österreichische Team konnte bei diesem Auftaktwettkampf mit guten Leistungen überzeugen und zahlreiche Medaillen gewinnen.

Am Samstag, den 29. März, fanden die Einzelzeitrennen statt. Diese wurden von ungemütlichem Wetter begleitet, mit Regen, starkem Wind und Wellen. Trotz dieser Bedingungen lieferten die österreichischen Athlet:Innen ab und qualifizierten sich fast alle für den Finaltag. Am Sonntag, dem Finaltag, zeigte sich das Wetter dann deutlich freundlicher: Die Sonne kam hervor und sorgte für bessere Bedingungen, die den abschließenden Wettkämpfen zugutekamen.

Die österreichischen Athlet:Innen waren in allen Kategorien stark vertreten: Das Männer-Team bestand aus Iurii Suchak (Rowing Club Peloro), Leo Wiesinger (LIA), Justus Gschaider (WSV Ottensheim) und Vinzenz Zwick (RV Albatros). Bei den Frauen traten Tabea Minichmayr (Möve Salzburg) und Chiara Halama (KRV Alemannia) an. Das U19-Team wurde von Ina Taufik (RV Albatros), Vincent Schreiber (LIA) und Niki Roidmayer (Möve Salzburg) vertreten.

Die Regatta brachte zahlreiche Erfolge für das Team: Im Frauen Einer sicherte sich Tabea Minichmayr die Goldmedaille, während Chiara Halama auf Platz zwei ins Ziel kam. Auch bei den Männern konnte Iurii Suchak im Einer mit einer hervorragenden Leistung die Bronzemedaille gewinnen. Im Mixed Doppelzweier erkämpfte sich Iurii Suchak mit italienischer Partnerin die Silbermedaille, während Chiara Halama und Leo Wiesinger mit Bronze ebenfalls auf dem Podium standen. In der U19-Kategorie zeigte Vincent Schreiber eine starke Performance und gewann im Junioren Einer die Bronzemedaille. Zusammen mit Ina Taufik sicherte er sich zudem Bronze im Junioren Mixed Doppelzweier.

Der Saisonauftakt verlief vielversprechend und bot dem Team nicht nur die Möglichkeit, hervorragende Ergebnisse zu erzielen, sondern auch wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Ein besonderer Dank gilt dem gesamten Betreuerteam, das mit viel Engagement gearbeitet hat, um das Team bestmöglich zu unterstützen. Ohne den Einsatz von Kurt Traer, Wolfgang Sigl, Anna Fröwis und Florian Wienert wären diese Erfolge nicht möglich gewesen.

Bereits am kommenden Wochenende geht es für das Team weiter: Der nächste Wettkampf findet in Limassol, Zypern, statt.



Alle Ergebnisse:



Mix2x: (13 Boote á 6 Nationen)

2. Iurii Suchak

3. Leo Wiesinger, Chiara Halama

Top 8 Justus Gschaider, Tabea Minichmayr

M1x: (25 Boote á 6 Nationen)

3. Iurii Suchak

Top 8 Justus Gschaider

Top 16 Leopold Wiesinger, Vinzenz Zwick

W1x: (15 Boote á 7 Nationen)

1. Tabea Minichmayr

2. Chiara Halama

JMix2x: (6 Boote á 3 Nationen)

3. Ina Taufik, Vincent Schreiber

JM1x: (7 Boote á 4 Nationen)

3. Vincent Schreiber

Top 8 Niki Roidmayer

JW1x: (7 Boote á 3 Nationen)

Top 8 Ina Taufik

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