Ordentlicher Rudertag in Wien 29. März 2025

Der Ordentliche Rudertag 2025 fand am 29. März 2025 ab 10:00 Uhr im Wasserbaulabor der Universität für Bodenkultur Wien statt. Ausgerichtet wurde die Veranstaltung vom Wiener Ruderclub Pirat, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Die Präsidentin des Wiener Ruderclub Pirat Helga Kainz gab einen kurzen Überblick über die aktuellen Aktivitäten des Wiener Traditionsvereins von Leistungssport, Inklusion auf allen Ebenen bis zu Breitensport.

Ehrungen

Noch vor Beginn der inhaltlichen Beratungen wurden zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, langjährige Mitglieder sowie Äquator- und Kilometerpreisträger ausgezeichnet. Auch die Preise für den Breitensportler und Jugendtrainer des Jahres wurden vergeben. Hervorgehoben wurden insbesondere die hervorragenden Platzierungen bei den Junioren- und U23-Weltmeisterschaften in Kanada sowie der Europa- und Weltmeistertitel im Leichtgewichts-Zweier ohne. Den feierlichen Höhepunkt bildete die Verleihung des Goldenen Ehrenrings des Österreichischen Ruderverbandes an Magdalena Lobnig – als erste Frau im österreichischen Rudersport, die mit dieser höchsten Auszeichnung geehrt wurde.

Die Sitzung begann mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Einsetzung der Stimmenzähler. Das Präsidium des Rudertages wurde ordnungsgemäß eingesetzt. Im Anschluss wurden sowohl die Tagesordnung als auch das Protokoll des Ordentlichen Rudertages 2024 genehmigt.

Wesentliche Beschlüsse

Ein zentraler Punkt war der Antrag des ÖRV zur Abhaltung eines außerordentlichen Rudertages im Herbst 2025. Dieser soll der Wahl des neuen Vorstandes für die Periode 2025–2029 sowie der Diskussion und Beschlussfassung geplanter Statutenänderungen dienen.

Unser seit 2013 amtierender Präsident Horst Nussbaumer wurde am 24. März 2025 zum neuen Präsidenten des Österreichischen Olympischen Comités gewählt und wird daher für eine weitere Amtszeit im Ruderverband nicht zur Verfügung stehen. Wir gratulieren Horst Nussbaumer an dieser Stelle herzlich zur Wahl und danken ihm für sein langjähriges, engagiertes Wirken im Dienste des Rudersports.

Zudem wurde Stefan Schmuckenschlager als Rechnungsprüfer kooptiert.

Berichte und Finanzen

Nach den Berichten der Vorstandmitglieder präsentierte unser Kassier Dr. Helmut Moritz den Rechnungsabschluss zum 31. Dezember 2024. Der Rechnungsprüfers teilte mit, dass der Abschluss geprüft und für in Ordnung befunden wurde und ersucht um Entlastung des Vorstandes, welche vom Rudertag einstimmig erteilt wurde.

Im Budget für das Jahr 2025 wurde auf die Herausforderungen durch reduzierte Fördermittel eingegangen. Gründe hierfür sind unter anderem der Wegfall der olympischen Leichtgewichtsklassen aus dem Förderprogramm sowie geringere Mittel im Basissegment aufgrund der Platzierungen bei den Olympischen Spielen.

Dennoch gelang es dem ÖRV, durch die Akquise eines neuen Hauptsponsors einen Teil der fehlenden Mittel zu kompensieren. Damit sind sowohl die Jugendmaßnahmen als auch die Teilnahme an Europa- und Weltmeisterschaften weiterhin gesichert.

Anträge und Ausblick

Im Rahmen des Rudertages wurden mehrere Anträge zu Regel- und Statutenänderungen behandelt – darunter auch eine Änderung damit die Spendenbegünstigung wahrgenommen werden kann. Weitere geplante Änderungen, insbesondere solche zur Entlastung des Ehrenamtes, werden im Rahmen des außerordentlichen Rudertages im Herbst zur Abstimmung gebracht.

Fazit

Der Ordentliche Rudertag 2025 verlief strukturiert, konstruktiv und in angenehmer Atmosphäre. Die Diskussionen zeugten vom starken Engagement der Mitglieder für eine transparente, moderne und sportlich erfolgreiche Zukunft des österreichischen Rudersports.

Den Abschluss bildete eine Führung durch das Wasserbaulabor der Universität für Bodenkultur, die bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf großes Interesse stieß.

Nachstehend die Fotogalerie (Fotos von Natascha Kral)