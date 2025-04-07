Saisonstart Kleinbootüberprüfung Ottensheim

Am Wochenende (05.-06. April) trafen sich Österreichs beste Ruderinnen und Ruderer zum alljährlichen Kleinboottest, auch als Kleinbootüberprüfung bekannt, auf der Regattastrecke in Ottensheim. Lara Tiefenthaler und Lorenz Lindorfer überzeugten im Einer und im Zweier-Wettbewerb gab es enge Duelle.

Die besten Ruderinnen und Ruderer Österreichs maßen sich bei diesem Wettkampf, um eine aktuelle Standortbestimmung zu erhalten und sich für internationale Regatten und mögliche Entsendungen zu empfehlen. Während am Samstag schwierige Bedingungen das Zeitfahren und das Semifinale erheblich erschwerten, waren die Wasserbedingungen am Sonntag für das Finale optimal.

Bei den Damen im Einer fuhr die Favoritin Lara Tiefenthaler auf Rang eins und im Einer der Juniorinnen setzte sich Maria Hauser klar durch.

Im Damen-Zweier zeigte sich ein ausgeglichenes Feld mit vier starken U23-Booten und mehreren neuen Kombinationen im Juniorinnen-Bereich.

Im Einer der Männer belegten Junior Paul Schinnerl, Leichtgewichtsruderer Mathias Mair und der erst wieder vor zwei Wochen ins Boot gestiegene Lorenz Lindorfer die ersten Plätze.

Im Startfeld der Herren Zweier gab es einige krankheitsbedingte Ausfälle und einen knappen Wettkampf um Rang eins, bei dem sich Julian Schöberl/Bruno Bachmair knapp vor Konrad Hultsch/Paul Ruttmann durchsetzen konnten. Bei den Junioren gab es viele neue Boote am Start, wobei sich die Kombination Zenhäusern/Bertagnoli ihrer Favoritenrolle gerecht werden konnte.

(Die Ergebnisse des Kleinboottests dienen als wichtige Grundlage für die Nominierungen zu den ersten internationalen Regatten der Saison.)

Ergebnisse der Damen

Damen Einer

1. Rang: Lara Tiefenthaler (STAW)

2. Rang: Valentina Krug (VIL)

3. Rang: Theresa Berger (OTT)

Leichtgewichst-Damen Einer

1. Rang: Natalie Weber (KRC)

2. Rang: Thea Dimitrova (KRC)

3. Rang: Rita Grill (STAW)

Juniorinnen Einer

1. Rang: Maria Hauser (WLI)

2. Rang: Franziska Stögerer (LIA)

3. Rang: Leonie Janauschek (DOW)

Leichtgewichts-Juniorinnen Einer

1. Rang: Marlene Kühr (IST)

2. Rang: Lara Öckmayer (PÖC)

3. Rang: Madeleine Stenzel (WIB)

Damen Zweier

1. Rang: L. Zehetmair / L. Swoboda (DOW/OTT)

2. Rang: H. Keplinger / E. Gutsjahr (OTT/PÖC)

3. Rang: G. Haider / K. Nagler (WLI)

Juniorinnen Zweier

1. Rang: C. Bernhardt / E. Schöberl (PIR/DOW)

2. Rang: I. Baumann / E. Nader (WLI)

3. Rang: J. Vychytil / I. Wagner (LIA)

Ergebnisse Männer

Männer Einer

1. Rang: Lorenz Lindorfer (OTT)

2. Rang: Harald Steininger (ALE)

3. Rang: Vitus Haider (WLI)

Leichtgewichts-Männer Einer

1. Rang: Mathias Mair (SEE)

2. Rang: David Linus (GRN)

3. Rang: Elias Hautsch (LIA)

Junioren Einer

1. Rang: Paul Schinnerl (WLI)

2. Rang: Ben Eckschlager (WLI)

3. Rang: Jonathan Klaritsch (NAU)

Leichtgewichts-Junioren Einer

1. Rang: Philipp Jensen (KRC)

2. Rang: Laurin Pressinger (VIL)

3. Rang: Peter Lorant Lay (ALE)

Männer Zweier

1. Rang: B. Bachmair / J. Schöberl (LIA/OTT)

2. Rang: K. Hultsch / P. Ruttmann (WLI/GMU)

3. Rang: B. Pfurtscheller / A. Pfurtscheller (VIL)

Junioren Zweier

1. Rang: M. Zenhäusern / A. Bertagnoli (DOW)

2. Rang: P. Oberbauer / N. Chaikovskyi (PIR/DOW)

3. Rang: N. Haiden / T. Fletzberger (DOW)