Drei Mal Gold für österreichisches Coastal Rowing Team

Das österreichische Coastal Rowing Team zeigte beim Internationalen Beach Sprint Rennen in Limassol, Zypern, herausragende Leistungen und sicherte sich mehrere Podestplätze. 13 österreichische Athlet:innen gingen im Einer und im Mix Doppelzweier an den Start. Der Wettkampf – mit jeweils dem Nationalkader aus Polen, Litauen, Deutschland, Japan, Ägypten und Großbritannien – war vor allem im Senior Bereich stark besetzt.

Tabea Minichmayr (Möve Salzburg) setzte nach dem Sieg in Mondello letztes Wochenende ihren Siegeszug fort und holte sich als Titelverteidigerin im Einer erneut Gold – vor den Konkurrentinnen aus Deutschland und Großbritannien.

Auch Tabea Minichmayrs Vereinskollegen Caroline Schwendinger und Nikolas Roidmayer glänzten in Zypern. Im Doppelzweier mussten sie sich nach einem technischen Missgeschick beim Start des Finales nur Ägypten geschlagen geben und holten somit die Silbermedaille. Doch auch im Einer zeigten beide ihre Klasse und sicherten sich Gold – und das vor der ägyptischen Konkurrenz. Ina Taufik (RV Albatros) zeigte ebenfalls großartige Leistungen und sicherte sich gleich zwei Mal Bronze. Im Einer konnte sie sich in einem spannenden Rennen knapp vor ihrer Vereinskollegin Ella Leitner durchsetzen. Im Doppelzweier erkämpfte sie mit Valentin Rauscher (Staw) ebenfalls den dritten Platz vor Ella Leitner und Jakob Oberndorfer (Wels).

Iurii Suchak zeigte gemeinsam mit britischer Partnerin eine starke Performance im Mix2x und sicherte sich die Silbermedaille. Tabea Minichmayr (MÖV) erruderte gemeinsam mit Leopold Wiesinger (LIA) den vierten Platz.

Eine tolle Teamleistung, die zeigte, wie stark das österreichische Coastal Rowing Team international aufgestellt ist.

Ein besonderer Dank geht an das Boathandler-Team bestehend aus Wolfgang Sigl, Laura Arndorfer und Florian Wienert, die das Team in Zypern hervorragend unterstützten und zum Erfolg beitrugen.

Der nächste Wettkampf im Rahmen der nationalen Qualifikation – die zweite Etappe der Filippi Lido Trophäe – steht erst Anfang Mai an. Auch dort wird das österreichische Coastal Rowing Team stark vertreten sein. Danach geht es in Österreich weiter: Am 10. Mai findet die erste Beach Sprint Regatta am Fuschlsee statt und zum zweiten Mal wird der EUROW Beach Sprint am 29.05.2025 veranstaltet. (Ausschreibung zur Regatta ist im Bereich „Downloads“ einzusehen)

Ergebnisse im Überblick:

JW1x:

1. Caroline Schwendinger

3. Ina Taufik

4. Ella Leitner

JM1x:

1. Nikolas Roidmayer

Top 8: Valentin Rauscher, Jakob Oberndorfer

JMix2x:

2. Nikolas Roidmayer/Caroline Schwendinger

3. Valentin Rauscher/Ina Taufik

4. Jakob Oberndorfer/Ella Leitner

W1x:

1. Tabea Minichmayr

Top 16: Louisa Altenhuber, Chiara Halama

M1x:

Top 8: Leopold Wiesinger, Iurii Suchak

23. Vinzenz Zwick

Mix2x:

2. Iurii Suchak/GB

4. Leopold Wiesinger/Tabea Minichmayr

Top 16: Florian Wienert /Chiara Halama, Vinzenz Zwick/Louisa Altenhuber

Gesamtergebnisse hier