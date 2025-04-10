RP3 T-Modell Verkauf

Sehr geehrte Mitglieder und Vereine des Österreichischen Ruderverbandes,

wir möchten euch darüber informieren, dass derzeit wieder gebrauchte RP3-Geräte (Modell T, zweischienig) zum Verkauf stehen. Der Preis pro Gerät beträgt 1.995 € exkl. USt.

Die Geräte wurden während der Wintermonate von den Kaderathlet:innen verwendet und stehen nun zum Verkauf, andernfalls würden sie an den Hersteller zurückgeschickt.

Alle Geräte verfügen noch über ein Jahr Garantie.

Bei Interesse oder Fragen wendet euch bitte direkt an:

rp3sales@rowinc.studio