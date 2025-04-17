Nachruf Kurt Peterle

Nach langer schwerer Krankheit ist Kurt Peterle am Montag, dem 7. April für immer eingeschlafen. Dies ist ein großer Verlust nicht nur für den Kärntner Ruderverband, sondern auch für den Österreichischen Ruderverband.

Kurt war mehr als 20 Jahre Mitglied des Präsidiums des ÖRV, Ehrenpräsident des RV Nautilus Klagenfurt und langjähriger Präsident (41 Jahre) des Kärntner Ruderverbandes.

Neben diesen Tätigkeiten war er mehr als 40 Jahre Regattaleiter der Kärntner Internationalen Regatta und als internationaler Schiedsrichter europaweit im Einsatz.

Er hat sich für die Belange des Kärntner Rudersport stark eingesetzt und ohne seinen Einsatz, Engagement und Energie gebe es das Ruderleistungszentrum Völkermarkt nicht. Er war auch Mitinitiator des Heeres-Leistungssportzentrum Faaker See.

Kurt war ein großer Sportsmann und Funktionär und ohne seinen lebenslangen Einsatz wäre der österreichische Rudersport nicht das, was wir heute darstellen.

Kurt war uns immer ein Vorbild und wird es auch in Zukunft sein.

Unsere Gedanken sind jetzt bei seiner geliebten Familie, der wir im Namen des österreichischen Rudersports unser Beileid ausdrücken.

Horst Nussbaumer und der Vorstand des ÖRV

Foto © Markus Traussnig