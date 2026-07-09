Sperre Kraftwerk Aschach

Liebe Sternfahrer,

die ViaDonau hat den Vorstand des LRV Ister über eine Sperre der Überhebstelle Aschach informiert, aus diesem Grund ist für das Passieren vom Kraftwerk Aschach eine Schleusung notwendig, Voraussetzung zum Schleusen von Ruderbooten ist das Tragen von Schwimmwesten.

In Abstimmung mit der Schleusenaufsicht sind vorerst zwei Schleusenzeiten vereinbart, ca. 10 Uhr und 13 Uhr.

Darüber hinaus können Sportboote mit der Schleusenaufsicht ca. eine Stunde vor dem geplanten Eintreffen bei der Schleuse Kontakt aufnehmen und die aktuelle Situation abfragen, abhängig vom Schiffsverkehr ist eine kulante Lösung für Ruderer zugesagt.

Bitte nach Möglichkeit als Gruppe für eine Schleusung anfragen, um Einzelschleusungen zu vermeiden.

Der LRV Ister dankt für euer Verständnis, und freut sich darauf, viele von Euch spätestens um 17 Uhr bei uns im Bootshaus zu empfangen.

Noch ein Tipp zur Planung: der Besuch unseres „Geburtagsfestes“ 150 Jahre Linzer Ruderverein ISTER im Lentos am Freitag, 17.7. um 17 Uhr und die Sternfahrt am 18.7. lassen sich perfekt kombinieren; Linz ist eine Reise wert!

