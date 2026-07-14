150 Jahre Steiner Ruderclub

Der Steiner Ruder Club feiert heuer sein 150. Vereinsjubiläum. Wir möchten Sie daher auf zwei Termine aufmerksam machen:

Jubiläumsfeier (Do, 23. Juli 2026, 18 Uhr)

Interne Jubiläumsfeier

u.a. mit NR-Präsident Walter Rosenkranz, LR Anton Kasser, GR Alexandra Ambrosch, Präsident der Sportunion NÖ Raimund Hager, uvm.

Festrede von Ehrenpräsidenten des Österreichischen Ruderverbandes Helmar Hasenöhrl

Jubiläumsrede vom Obmann des Steiner Ruder Clubs Hans Allinger

Präsentation der Jubiläumschronik “Rudern verbindet – seit 1876”

Bootstaufe

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie bei der Jubiläumsfeier begrüßen dürfen. Bitte um Anmeldung unter 0676 963 25 63 oder georg.mantler@steiner-ruder-club.at

Sommerfest (Fr, 24. Juli 2026, ab 17 Uhr & Sa, Juli 2026, ab 11 Uhr)

Mit einem herzlichen „Ahoi“ empfangen die Mitglieder des Steiner Ruder Clubs ihre Gäste beim traditionellen Sommerfest am Fr, 24. (ab 17 Uhr) Sa, 25. (ab 11 Uhr) Juli 2026. An einem der wohl schönsten Plätze an der Kremser Donaulände steht das traditionsreiche Bootshaus des bereits 1876 – also vor 150 Jahren – gegründeten Vereins. Bei dem stimmungsvollen Jubiläums-Sommerfest warten die Mitglieder mit Köstlichkeiten vom Grill, erlesenen Weinen und hausgemachten Mehlspeisen auf.

„Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, dass wir unser Club öffnen und zahlreiche Gäste zu uns kommen, die das herrliche Ambiente direkt an der Donau genießen wollen“, erklärt Vereinsobmann Hans Allinger. Das Ruderclub-Team wird sich im Jubiläums-Jahr besonders viel Mühe gegeben, um die Gäste mit Köstlichkeiten vom Grill – es gibt Steak, Bratwürstel, Ofenkartoffel & Co – zu verwöhnen.

Dieses Jahr ist der Steiner Ruder Club Ziel einer sogenannten „Sternfahrt“. Am Samstag Nachmittag gegen 16 Uhr laufen zahlreiche Ruderboote befreundeter Vereine in Krems/Stein ein und feiern gemeinsam das 150-Jahr-Jubiläum. Es wird unter anderem auch die Crew, die die weiteste Anreise am Wasserweg zurückgelegt hat, mit Wachauer Schmankerl rund um die Marille prämiert.

Anlässlich des 150. Jubiläums hat der Steiner Ruder Club auch eine 300 Seiten starke Jubiläumschronik aufgelegt. “In unserer Jubiläumschronik ‘Rudern verbindet – seit 1876’ dokumentieren wir allerlei Wissenswertes über den Verein, die Donau, den Rudersport und namhafte Kremserinnen und Kremser”, führt Festschrift-Kurator Georg Mantler aus. Die Chronik ist im Rahmen des Sommerfestes käuflich erwerbbar.

„Mit den Erlösen des Festes erhalten wir das für das Stadtbild prägende historische Bootshaus und erneuern den Bootspark, damit vor allem unsere Jugendlichen beste Trainingsmöglichkeiten vorfinden“, erklärt Allinger die Intention des Festes abschließend.

Bei Rückfragen bitte direkt an Georg Mantler wenden: 0676/963 25 63, georg.mantler@steiner-ruder-club.at

Der Vorstand des Steiner Ruderclub