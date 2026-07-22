U23 Weltmeisterschaft Duisburg

Vier international erfahrene Besetzungen sind nach intensiver Vorbereitung in Völkermarkt bereit für den Saisonhöhepunkt

Die österreichischen U23-Ruder:innen sind bereit für den Saisonhöhepunkt: von morgen, Donnerstag 23. bis Sonntag 26. Juli 2026 findet in Duisburg (Deutschland) die U23-Weltmeisterschaft statt. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase im Trainingslager in Völkermarkt (Kärnten) geht das ÖRV-Team mit vier Booten bei den Titelkämpfen an den Start.

Besonders der Frauen-Vierer ohne Steuerfrau reist mit viel internationaler Erfahrung und Medaillenambitionen zu den Weltmeisterschaften

„Wir hatten eine gute Vorbereitung, perfekte Bedingungen beim Trainingslager und freuen uns, dass es jetzt losgeht. Wir sind bereit“, so Julian Endlicher, Jugend-Nationaltrainer U19 & U23 beim ÖRV

Im Frauen-Vierer ohne Steuerfrau (BW4-) sitzen mit Maria Hauser (RV WIKING Linz), Emma Gutsjahr (URV Pöchlarn), Greta Haider (RV WIKING Linz) und Katharina Nagler (RV WIKING Linz) vier Athletinnen, die bereits internationale Erfolge vorweisen können. Gutsjahr, Haider und Nagler gewannen bei der U23-WM 2025 jeweils Silber im Vierer sowie Bronze im Achter. Auch Maria Hauser bringt Medaillenerfahrung mit: Sie holte im Vorjahr Bronze mit dem U23-Achter.

Auch Linda Weitmann (WSV Ottensheim) reist mit internationaler Erfahrung zur U23-WM. Sie gewann 2025 Bronze mit dem U23-Achter und stellt sich heuer einer neuen Herausforderung: Nach ihrem Wechsel vom Riemen- in den Skullbereich startet sie diesmal im Frauen-Einer (BW1x).

Im Frauen-Zweier ohne Steuerfrau (BW2-) gehen Emilia Brummer (Welser Ruderclub) und Emma Eckschlager (RV WIKING Linz) für Österreich an den Start.

Nikolaus Strauss (RV Albatros Klagenfurt) geht beim Männer-Einer (BM1x) an den Start.

Das österreichische Team will bei der U23-Weltmeisterschaft an die positiven internationalen Leistungen der vergangenen Saison anschließen und sich mit den besten Nachwuchsruder:innen der Welt messen.

Österreichs Boote bei der U23-Weltmeisterschaft in Duisburg:

BW4 Maria Hauser (WLI), Emma Gutsjahr (PÖC), Greta Haider (WLI),Katharina Nagler (WLI)

BW2 Emilia Brummer (WEL), Emma Eckschlager (WLI)

BW1x Linda Weitmann (OTT)

BM1x Nikolaus Strauss (ALB)

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Rückfragehinweis:

Michael Lachsteiner/Text und PR

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