Europameisterin Lara Tiefenthaler und Vizeweltmeister Julian Schöberl starten diese Wochenende bei der Ruder-EM in Varese

Österreichischer Ruderverband mit drei Booten am Start – wichtige Vorbereitung für WM in Amsterdam im August

Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) ist bei der Europameisterschaft im italienischen Varese von 31. Juli bis 2. August mit drei Booten vertreten. Im Mittelpunkt steht dabei ein Bootswechsel der amtierenden Europameisterin Lara Tiefenthaler: Die Europameisterin aus Wien, die 2025 in Plovdiv mit Europa-Bestzeit den EM-Titel im Leichtgewichts-Einer gewann, startet diesmal im Frauen-Doppelzweier der offenen Klasse gemeinsam mit Laura Swoboda.

Laura Swoboda bringt ebenfalls internationale Erfahrung mit: Gemeinsam mit Lisa Zehetmair gewann sie im vergangenen Sommer Silber bei der U23-Weltmeisterschaft sowie Silber bei der U23-Europameisterschaft im Zweier ohne Steuerfrau. Das neue Duo wird in Varese erstmals bei einer Europameisterschaft gemeinsam an den Start gehen.

Auch Julian Schöberl stellt sich in Varese einer neuen Herausforderung. Der Oberösterreicher, der 2025 bei der Weltmeisterschaft in Shanghai die Silbermedaille im Leichtgewichts-Einer gewann, startet diesmal in der offenen Klasse. Im April war Schöberl Teil des Oxford-Achters beim legendären Boat Race gegen Cambridge. Für diese Herausforderung im Großbootbereich hatte der Athlet gezielt an Gewicht zugelegt.

Konrad Hultsch bleibt dem Leichtgewicht treu, wechselt jedoch die Disziplin. Nach seinen großen Erfolgen im Zweier ohne gemeinsam mit Paul Ruttmann – darunter EM- und WM-Gold 2024 – kehrt Hultsch in Varese erstmals wieder international im Einer zurück.

„Wir fahren zur EM, um zu testen, wo wir stehen“, sagt ÖRV-Sportdirektor und Nationaltrainer Kurt Traer. „In gut drei Wochen folgt die Weltmeisterschaft in Amsterdam. Wir haben uns gut vorbereitet und freuen uns auf die Rennen.“

Die Europameisterschaft in Varese ist für die österreichischen Boote damit ein wichtiger internationaler Gradmesser auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt bei der Weltmeisterschaft.

Fotos finden Sie hier: www.textundpr.at/oerv

Auf einen Blick: Österreichs Ruder-EM-Aufgebot in Varese

Europameisterschaft Rudern 2026

📍 Varese, Italien

📅 31. Juli bis 2. August 2026

Österreichisches Aufgebot:

• Frauen-Doppelzweier: Lara Tiefenthaler / Laura Swoboda

• Männer-Einer: Julian Schöberl

• Leichtgewichts-Männer-Einer: Konrad Hultsch

Besondere Fakten:

• Lara Tiefenthaler ist amtierende Europameisterin im Leichtgewichts-Einer (Plovdiv 2025) und startet in Varese erstmals im Frauen-Doppelzweier

• Julian Schöberl gewann 2025 WM-Silber im Leichtgewichts-Einer und saß 2026 im Oxford-Achter beim legendären Boat Race gegen Cambridge

• Konrad Hultsch gewann 2024 gemeinsam mit Paul Ruttmann EM- und WM-Gold im Leichtgewichts-Zweier ohne Steuerfrau und startet nun erstmals wieder international im Einer

• Die EM in Varese dient als wichtige Standortbestimmung vor der Weltmeisterschaft in Amsterdam im August

Rückfragehinweis:

Michael Lachsteiner / Text und PR

ml@textundpr.at