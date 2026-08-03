Vier ÖRV-Boote bei der U23-WM

Bei der U23-Weltmeisterschaft in Duisburg war der Österreichische Ruderverband mit vier Booten vertreten. Das beste Ergebnis lieferte Nikolaus Strauss/ALB im Einer: er gewann seinen B-Finallauf klar vor Litauen und Spanien und beendete die U23-Weltmeisterschaft damit auf Gesamtrang 7 – die beste Platzierung des Teams.

Der heuer neu zusammengestellte Frauen-Zweier mit Emilia Brummer/WEL und Emma Eckschlager/WLI wurde im B-Finale Zweite hinter Großbritannien und schloss die U23-Weltmeisterschaft auf Gesamtrang 8 ab.

Linda Weitmann/OTT, die diese Saison vom Achter in den Einer gewechselt ist, erreichte im C-Finale Rang vier und damit Gesamtrang 16.

Der Frauen-Vierer mit Maria Hauser/WLI, Emma Gutsjahr/PÖC, Greta Haider/WLI und Katharina Nagler/WLI wurde im B-Finale Fünfte und beendete die U23-Weltmeisterschaft auf Gesamtrang 11.

U23-Nationaltrainer Julian Endlicher zur Weltmeisterschaft:

„Eine starke Leistung zeigte Niki Strauss im M1x mit dem Sieg im B-Finale. Auch der in dieser Saison neu formierte W2- bestätigte mit einer überzeugenden Weltmeisterschaft die bisherigen Leistungen. Für Linda stellte der Umstieg vom Achter in den W1x eine große Herausforderung dar. Sie konnte sich jedoch im Verlauf der Weltmeisterschaft von Rennen zu Rennen steigern und wertvolle Erfahrungen sammeln. Beim W4- war die Form in Duisburg noch nicht ganz die, die das Boot in der Vorbereitung gezeigt hat – hier sehen wir für die kommende Saison noch Potenzial nach oben. Ein herzlicher Glückwunsch gilt den Athletinnen und Athleten sowie den Trainern für die engagierte und erfolgreiche Arbeit.“

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