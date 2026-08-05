Nach EM-Bronze: Österreichs U19-Boote mit Medaillenambitionen bei der Weltmeisterschaft in Plovdiv

Junioren-Achter und Juniorinnen-Zweier gehen mit internationaler Erfahrung in die Titelkämpfe

Nach zwei Bronzemedaillen bei der U19-Europameisterschaft in Brandenburg an der Havel reist der Österreichische Ruderverband (ÖRV) mit viel Selbstvertrauen zur U19-Weltmeisterschaft nach Plovdiv. Von 6. bis 9. August gehen zwei österreichische Boote an den Start – beide mit Medaillenerfahrung aus der laufenden Saison.

Juniorinnen-Zweier: Mit EM-Bronze im Rücken zur WM

Auch der Juniorinnen-Zweier (JW2-) reist mit einer Medaille im Gepäck nach Plovdiv. Ella Nader (WIKING Linz) und Esther Schöberl (WRK Donau) gewannen bei der U19-EM in Brandenburg Bronze und wollen ihre erfolgreiche Saison bei der Weltmeisterschaft fortsetzen.

Junioren-Achter: EM-Bronze als Motivation für Plovdiv

Der Junioren-Achter (JM8+) geht mit Rückenwind aus der Europameisterschaft in die Weltmeisterschaft: In Brandenburg holte die Crew Bronze und will nun auch auf globaler Ebene um Spitzenplätze mitrudern.

Zum Team gehören Jonathan Klaritsch (NAUTILUS Klagenfurt), Ben Eckschlager (WIKING Linz), Janis Glantschnig (LIA Wien), James Jackson, Nazarii Chaikovskyi, Andreas Bertagnoli und Tobias Fletzberger (alle WRK Donau), Schlagmann Paul Oberbauer (PIRAT Wien) sowie Steuerfrau Lisa Florek (WRK Donau). Als Ersatzmann ist Leon Jarczynski (LIA Wien) nominiert.

Der Österreichische Ruderverband wünscht beiden Crews viel Erfolg bei den Titelkämpfen in Plovdiv!

Auf einen Blick: Österreich bei der U19-Weltmeisterschaft 2026

Ort: Plovdiv, Bulgarien

Datum: 6. bis 9. August 2026

Österreichische Boote:

• Junioren-Achter (JM8+)

Jonathan Klaritsch (NAUTILUS Klagenfurt), Ben Eckschlager (WIKING Linz), Janis Glantschnig (LIA Wien), James Jackson (WRK Donau), Nazarii Chaikovskyi (WRK Donau), Andreas Bertagnoli (WRK Donau), Tobias Fletzberger (WRK Donau), Paul Oberbauer (PIRAT Wien), Steuerfrau Lisa Florek (WRK Donau)

Ersatz: Leon Jarczynski (LIA Wien)

• Juniorinnen-Zweier (JW2-)

Ella Nader (WIKING Linz), Esther Schöberl (WRK Donau)

Hintergrund:

• Beide österreichischen Boote gewannen bei der U19-Europameisterschaft 2026 in Brandenburg an der Havel die Bronzemedaille

• Mit diesen Erfolgen im Rücken wollen der Junioren-Achter und der Juniorinnen-Zweier auch bei der Weltmeisterschaft in Plovdiv um Spitzenplätze mitrudern

Fotos zum honorarfreien Abdruck finden Sie hier: www.textundpr.at/oerv

Rückfragehinweis:

Michael Lachsteiner/Text und PR

ml@textundpr.at