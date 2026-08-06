Nachruf Georg Hörlsberger

Mit großer Bestürzung haben wir vom viel zu frühen und unerwarteten Tod von Georg erfahren.

Sein Verlust erfüllt die österreichische Ruderfamilie mit tiefer Trauer. Georg war nicht nur ein liebenswerter Mensch, sondern auch über viele Jahre hinweg eine großartige Stütze des RV Wiking Linz und des österreichischen Rudersports. Mit seinem Engagement, seiner Hilfsbereitschaft und seiner Leidenschaft hat er viele Menschen begleitet und geprägt.

In dieser schweren Zeit möchten wir der gesamten Familie unsere aufrichtige Anteilnahme und unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen.

Georg wird uns in dankbarer Erinnerung bleiben.