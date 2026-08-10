Verletzungspech für Junioren-Achter

Achter muss nach EM-Bronze verletzungsbedingt auf Start im WM-B-Finale verzichten – Schöberl/Nader kommen im B-Finale auf guten 9. Rang

Der österreichische Junioren-Achter, der erst vor wenigen Wochen mit Bronze von der Europameisterschaft nach Hause kam, muss bei der Weltmeisterschaft in Plovdiv kurzfristig auf seinen Start im B-Finale verzichten. Aufgrund von Verletzungen zweier Ruderer stehen dem Team nicht genügend einsatzfähige Ruderer zur Verfügung. Der für heute geplante Start im B-Finale musste daher abgesagt werden.

“Schade für die Jungs und das Trainerteam, die im Vorfeld richtig gute Arbeit geleistet haben. Umso bitterer, dass sie sich jetzt nicht mehr zeigen können.“ Julian Endlicher, ÖRV Jugend-Nationaltrainer U19 und U23

Positiver verlief der gestrige Tag für den Juniorinnen-Zweier: Esther Schöberl und Ella Nader sicherten sich im B-Finale Rang drei und beendeten die Weltmeisterschaft damit auf einem starken 9. Gesamtrang.

„Esther und Ella haben sich von Rennen zu Rennen gesteigert und im B-Finale ihr bisher bestes Rennen gezeigt. Jetzt geht es darum, die Ergebnisse genau zu analysieren, um international noch stärker anzugreifen.“ Julian Endlicher, Jugend-Nationaltrainer U19 & U23

Der ÖRV bedankt sich bei allen Athletinnen und Athleten für den vollen Einsatz während der gesamten Vorbereitung und wünscht den verletzten Athleten eine rasche Genesung.

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Rückfragehinweis:

Michael Lachsteiner / Text und PR

ml@textundpr.at