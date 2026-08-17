Gender Traineeprogramm 2026–2028: Bewerbungen bis Mitte September

Der Bund hat das Gender Traineeprogramm neu aufgelegt und sucht junge Frauen, die eine Laufbahn im Sport einschlagen wollen. In drei Jahren werden die Trainees in einer von drei Schienen ausgebildet: als Sportwissenschafterin mit staatlicher Trainerausbildung (sportartspezifisch – heuer der Schwerpunkt), im Sportmanagement oder als Talentecoach. Ausgebildet wird an den Nachwuchskompetenzzentren der Bundesländer, den Spezialeinrichtungen Winter sowie bei VÖN und KADA; bei Bedarf stellen die Länder eine kostenneutrale Unterkunft bereit.

Bis 2028 sollen über 60 junge Frauen das Programm absolvieren. Ziel ist eine nachhaltige Gleichstellung im österreichischen Sport und die Vision gut qualifizierter gemischter Teams in der Betreuung unserer Talente und Spitzensportler:innen.

Die öffentliche Ausschreibung endet Mitte September 2026, das Auswahlverfahren läuft Anfang Oktober, Start ist der 1. November 2026. Alle Details und die Bewerbungsunterlagen: https://www.bmwkms.gv.at/themen/sport/gleichstellung/gendertrainee.html

Foto: Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport