Para-Rowing Trainingslager 2026

Pararowing Trainingslager 2026 in Völkermarkt/Ktn., 9. – 16.8.2026

Auch in diesem Sommer organisierte unser Coach Martin mit tatkräftiger Unterstützung der BegleitsportlerInnen Cecilia, Verona und Alex eine Trainingswoche am Völkermarkter Stausee in Kärnten. Die Pararuderinnen Tanja, Jonas, David und Gerald nahmen dieses Angebot gerne an.

Die Koffer wurden gepackt, das Auto beladen und ab ging es!

Am Völkermarkter Stausee fanden wir nahezu perfekte Bedingungen vor. Das Wasser war spiegelglatt, lediglich am Nachmittag hob sich ein leichtes Lüfterl. Es wurde im 2x, 4x, 4- und auch im 1x trainiert, wobei es vormittags ein festgelegtes Programm zu absolvieren gab und am Nachmittag in der Regel eine 90-minütige Ausdauereinheit am Programm stand. An einem Vormittag trainierten wir in der Kraftkammer des Völkermarkter Ruderclubs.

Nach ein paar Tagen wurde der Trainingsablauf zur Routine. Trainieren, Essen, Ausruhen, Essen, Ausruhen, Trainieren, Essen und zum Tagesausklang folgte die obligate Nachbesprechung und der Ausblick auf die kommenden Trainingseinheiten.

Gekräftigt von den Ausdauereinheiten und den schnellen Programmen auf dem Wasser, rudertechnisch verbessert durch die Anleitung der BegleitsportlerInnen und unseres Trainers Martin, blicken wir auf eine wunderbare, aber anstrengende Trainingswoche zurück. Wir haben unsere Rudertechnik verbessert und die Abläufe eines Ruderschlags automatisiert. Wir sind weiter als Team zusammengewachsen und freuen uns schon auf die kommenden Herausforderungen!

Vielen Dank an Martin und die BegleitruderInnen, die diese Woche zu einem anstrengenden aber unvergesslichen Ruderevent gemacht haben!

Bericht: Gerald Ziniel