WM Amsterdam – Guter Abschluss für erste Saison von Tiefenthaler/Swoboda

ÖRV Damen-Doppelzweier mit Gesamtrang 15 in einem anspruchsvollen Bewerb

Lara Tiefenthaler und Laura Swoboda rudern bei ihrer ersten gemeinsamen Weltmeisterschaft im Frauen-Doppelzweier auf Rang 15.

Lara Tiefenthaler und Laura Swoboda belegten im C-Finale des Frauen-Doppelzweiers Rang drei und beenden ihre erste gemeinsame Weltmeisterschaft damit auf dem 15. Gesamtrang. Das Duo war bei der EM in Varese auf Rang acht gefahren und hatte bereits beim Weltcup in Plovdiv mit Rang vier im A-Finale aufhorchen lassen. Das Duo befindet sich damit weiterhin in der Aufbauphase und konnte bei den internationalen Saisonhöhepunkten wichtige Erfahrungen in der offenen Klasse sammeln.

Kurt Traer, Sportdirektor und Nationaltrainer des ÖRV:

„Lara und Laura haben sich nach einem denkbar schlechten Einstieg in die WM im Vorlauf mit einem wirklich guten Rennen rehabilitiert. Das war kein leichter Lauf, mit sehr vielen renommierten und starken Mannschaften im Rennen. Sie haben sich sehr gut verkauft und können mit erhobenem Haupt nach Hause fahren.”

Laura Swoboda: „Das Rennen war gut. Wir sind stark rausgekommen, waren gleichauf mit den Griechinnen und den Chinesinnen, kurz waren wir sogar Zweite. Wir haben immer wieder gepusht und konnten die USA gut hinter uns halten. Am Ende waren wir nur vier Sekunden hinter den Griechinnen, die bei der EM Zweite waren – das kann sich sehen lassen.”

Lara Tiefenthaler: “Wir sind zufrieden mit dem Rennen, das war ein Schritt in die richtige Richtung. Der Auftakt ist uns nicht wirklich gelungen, aber wir konnten dann noch ein solides Rennen fahren. Wir sind in Plovdiv gut gestartet und können stolz auf die ganze, unsere erste gemeinsame Saison sein. Und jetzt freu ich mich auf den Mixed Doppelzweier am Samstag mit Konrad Hultsch!“

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Rückfragehinweis:

Michael Lachsteiner / Text und PR