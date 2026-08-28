Konrad Hultsch im Leichtgewichts-Einer auf Gesamtrang 8

Zweiter Platz im B-Finale für den ÖRV-Ruderer beim Saisonhöhepunkt

Konrad Hultsch hat bei der Weltmeisterschaft in Amsterdam im Leichtgewichts-Einer den achten Gesamtrang erzielt. Der Oberösterreicher belegte im B-Finale mit 7:36,95 Minuten den zweiten Platz und verpasste damit nur knapp den Sieg in seinem letzten Rennen bei den Titelkämpfen.

Bei der Europameisterschaft in Varese hatte Hultsch mit Rang vier im A-Finale nur 0,50 Sekunden auf die Bronzemedaille gefehlt. 2024 wurde Hultsch gemeinsam mit Paul Ruttmann im Leichtgewichts-Zweier ohne sowohl Europameister als auch Weltmeister.

Kurt Traer, Sportdirektor und Nationaltrainer des ÖRV: „Konrad hat sicherlich nicht das erreicht, was er sich vorgenommen hatte, nämlich ins A-Finale zu rudern. Kämpferisch war die Leistung absolut in Ordnung, und typisch Konrad, nach vorne haben diesmal aber leider ein paar Watt gefehlt.“

Konrad Hultsch: „Natürlich hätte ich gerne im A-Finale gerudert. Es war eine schwierige Regatta und leider hatte ich auch kein Glück mit der Aussenbahn – ich hatte sehr viel Gegenwind und starken Seitenwind, das konnte ich nur mit Kraft leider nicht so gut lösen. Grundsätzlich bin ich aber dankbar für die Saison und habe einiges erreicht, was im Winter noch nicht absehbar war. Jetzt freue ich mich auf den Mixed-Doppelzweier mit Lara und hoffe bei meinem letzten Rennen auf etwas Mitwind! Wir hoffen auf eine gute Atmosphäre und wollen die Saison noch einmal genießen.“

Am Sonntag steht für Hultsch in Amsterdam als letztes Rennen für den ÖRV bei dieser WM noch der Mixed-Doppelzweier auf dem Programm, in dem er gemeinsam mit Lara Tiefenthaler an den Start geht.

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Rückfragehinweis:

Michael Lachsteiner/Text und PR