ÖRV beendet WM mit Platzierungen im guten Mittelfeld

Hultsch/Tiefenthaler zum Abschluss im Mixed-Doppelzweier auf Gesamtrang 12 – Hultsch auf Rang acht, Tiefenthaler/Swoboda auf Rang 15

Mit dem Mixed-Doppelzweier mit Konrad Hultsch und Lara Tiefenthaler hat der Österreichische Ruderverband (ÖRV) die Weltmeisterschaft in Amsterdam abgeschlossen. Das Duo belegte bei seinem Debüt den 6. Platz im B-Finale und beendete die Weltmeisterschaft damit auf Gesamtrang 12.

Für Konrad Hultsch war Amsterdam die zweite Weltmeisterschaft im Leichtgewichts-Einer. Nach dem vierten Platz bei der Europameisterschaft in Varese – nur 0,50 Sekunden fehlten auf die Bronzemedaille – erreichte der Oberösterreicher bei der WM Rang acht. Im B-Finale belegte Hultsch den zweiten Platz.

Lara Tiefenthaler und Laura Swoboda beendeten ihre erste gemeinsame Weltmeisterschaft im Frauen-Doppelzweier auf Rang 15. Nach Rang acht bei der Europameisterschaft in Varese hatte das Duo beim Weltcup in Plovdiv mit Rang vier im A-Finale bereits aufgezeigt. In Amsterdam belegten Tiefenthaler und Swoboda im C-Finale Rang drei.

Konrad Hultsch und Lara Tiefenthaler beendeten ihre erste gemeinsame Weltmeisterschaft im Mixed-Doppelzweier auf Gesamtrang 12. Das neu formierte Duo qualifizierte sich in Amsterdam für das B-Finale und belegte dort Rang sechs.

WM als wichtiger Gradmesser

Für den ÖRV war die Weltmeisterschaft in Amsterdam ein wichtiger internationaler Gradmesser. Für Hultsch war es die erste WM im Leichtgewichts-Einer, während Tiefenthaler und Swoboda ihre Entwicklung als neu formiertes Duo in der offenen Klasse weiter vorantreiben konnten. Der Mixed Doppelzweier war eine echte Premiere, mit wenig Trainingszeiten und umso erfreulicherem Ergebnis.



Kurt Traer, Sportdirektor und Nationaltrainer des ÖRV: „Der Mixed-Doppelzweier hat sich nach einer kurzen Vorbereitungsphase sehr gut präsentiert. Sie haben sich mit einem guten Rennen für das Semifinale qualifiziert – man hat dort aber auch bemerkt, dass es für beide schon eine anstrengende Woche war. Im Semifinale haben sie alles probiert, sind vom Start forsch rausgefahren und haben gemacht, was sie konnten. Das war für diesen Doppelzweier das Ergebnis, das machbar war. Alles in allem war es eine gute Performance der beiden – sie haben stark gekämpft und alles probiert.“



Konrad Hultsch: „Ich bin dankbar für die Saison und habe einiges erreicht, was im Winter noch nicht absehbar war. Der Mixed Doppelzweier mit Lara war ein super Abschluss für meine WM, die Atmosphäre mit tausenden jubelnden Menschen entlang der Strecke war wirklich einzigartig.”



Lara Tiefenthaler: „Ich bin richtig froh, dass wir die Saison gut abschließen konnten, mit richtig guten Rennen. Die Stimmung hier vor Ort war auch großartig. Das Mixed Race war auch nochmal was besonderes, Österreich hatte hier erstmal einem Doppelzweier mit einer Frau und einem Mann am Start. Das Starterfeld war generell echt hochkarätig und obwohl wir nur wenig trainieren konnten, haben wir eine echt gute Platzierung erreicht.”



Laura Swoboda: „Das Rennen war echt gut. Wir sind stark rausgekommen, waren gleichauf mit den Griechinnen und den Chinesinnen, kurz waren wir sogar Zweite. Wir haben immer wieder gepusht und konnten die USA gut hinter uns halten. Am Ende waren wir nur vier Sekunden hinter den Griechinnen, die bei der EM Zweite waren – das kann sich sehen lassen. Wir sind zufrieden mit dem Rennen, das war ein richtig toller Abschluss für unsere erste gemeinsame Saison. Schon in Plovdiv sind wir gut gestartet und können echt stolz sein.”





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Rückfragehinweis:

Michael Lachsteiner/Text und PR

Foto Copyright: WorldRowing/Benedict Tufnell