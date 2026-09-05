U23-EM in Kruszwica: Österreich mit vier Booten am Start beim nächsten Saison-Highlight

Gute Medaillen-Chancen für Frauen Vierer

Wien/Kruszwica, 4. September 2026 – Nach den Weltmeisterschaften in Amsterdam steht für Österreich bereits das nächste internationale Saison-Highlight auf dem Programm: Bei den U23-Europameisterschaften im polnischen Kruszwica kämpfen am 5. und 6. September die besten Nachwuchs-Ruder:innen Europas um die Medaillen.Der Österreichische Ruderverband geht mit vier Booten an den Start. Besonders beim Frauen Vierer sind die Erwartungen hoch.

Julian Endlicher, Teamleitung: “Der Frauen-Vierer geht mit hohen Erwartungen an den Start, für uns und für die Athletinnen selber. Eine Medaille ist im Bereich des möglichen. Österreich ist diesmal auch zum ersten Mal mit einem Mixed Achter vertreten, hier gilt es, Erfahrungen zu sammeln.“

Im Frauen-Vierer ohne Steuerfrau gehen Maria Hauser, Emma Eckschlager, Greta Haider und Katharina Nagler als reine Wiking Linz-Besatzung an den Start.

Der Männer-Vierer ohne Steuermann setzt auf ein erfahrenes Aufgebot mit Andreas Bertagnoli, Nazarii Chaikovskyi, Daniel Wagner und Elias Hautsch. Mit Bertagnoli und Chaikovskyi sind auch zwei Junioren aus dem U19-Achter vertreten.

Im Mixed-Achter treffen schließlich die Athlet:innen aus den Frauen- und Männer-Booten aufeinander: Mit Maria Hauser, Emma Eckschlager, Nazarii Chaikovskyi, Andreas Bertagnoli, Daniel Wagner, Elias Hautsch, Greta Haider, Katharina Nagler und Steuerfrau Livia Bumberger geht ein Großteil der österreichischen Mannschaft gemeinsam an den Start. Das Boot wurde in dieser Zusammensetzung bisher kaum trainiert – hier gilt es, Möglichkeiten zu testen und Erfahrungen zu sammeln.

Der ÖRV freut sich darüber hinaus, dass Herr Manfred Gschwindl von WorldRowing als Schiedsrichter zur EM nominiert wurde

Der Österreichische Ruderverband wünscht seinen Athlet:innen und dem gesamten Team viel Erfolg!

BW4- (Frauen-Vierer ohne Steuerfrau)

Maria Hauser (WLI)

Emma Eckschlager (WLI)

Greta Haider (WLI)

Katharina Nagler (WLI)

Trainer: Michael Humpolec (WLI)

BM4- (Männer-Vierer ohne Steuermann)

Andreas Bertagnoli (DOW)

Nazarii Chaikovskyi (DOW)

Daniel Wagner (LIA)

Elias Hautsch (LIA)

Trainer: Josef Bertagnoli (DOW) und Julian Endlicher (ÖRV)

BMix8+ (Mixed-Achter)

Maria Hauser (WLI)

Emma Eckschlager (WLI)

Nazarii Chaikovskyi (DOW)

Andreas Bertagnoli (DOW)

Daniel Wagner (LIA)

Elias Hautsch (LIA)

Greta Haider (WLI)

Katharina Nagler (WLI)

Stfr. Livia Bumberger (WLI)

Trainer: Julian Endlicher (ÖRV)

BW2x (Frauen-Doppelzweier)

Antonia Gigacher (VIL)

Caroline Schwendinger (MÖV)

Trainer: Lukas Reim (SLRV)

Team Leitung: Julian Endlicher

Support: Johannes Weberndorfer

Fotos zum honorarfreien Abdruck finden Sie hier: www.textundpr.at/oerv