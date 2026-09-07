U23EM – Silber für Frauen Vierer – alle Boote in den Top 10

Mixed Achter in Debut-Rennen auf Platz 5

Österreichs U23-Ruder:innen haben am Finaltag der Europameisterschaften im polnischen Kruszwica mit Silber im Frauen-Vierer ohne Steuerfrau für das Highlight gesorgt. Maria Hauser, Emma Eckschlager, Greta Haider und Katharina Nagler (alle Wiking Linz) mussten sich im Finale nur Rumänien geschlagen geben und holten mit einer Zeit von 7:20,55 Minuten die Silbermedaille.

Der neu formierte Mixed-Achter erreichte bei seinem ersten Rennen Rang fünf, der Frauen-Doppelzweier belegte im B-Finale Rang drei und damit Gesamtrang neun. Der Männer Vierer ohne beendete den Bewerb auf Gesamtrang sieben.

Mit einer Silbermedaille und drei weiteren Platzierungen in den Top Ten endet der erste Finaltag für das österreichische U23-Team erfolgreich. Besonders der Auftritt des Frauen-Vierers und die Leistung des neu formierten Mixed-Achters zeigen, dass die österreichische U23 auch unter schwierigen Bedingungen konkurrenzfähig ist.

Silber für den Frauen Vierer mit 07:20,55

Maria Hauser, Emma Eckschlager, Greta Haider und Katharina Nagler lieferten im Frauen-Vierer ohne Steuerfrau ein starkes Finale und sicherten sich in 7:20,55 Minuten die Silbermedaille. Das österreichische Quartett blieb dabei bis ins Ziel in Schlagdistanz zu den führenden Rumäninnen und setzte auch auf der zweiten Streckenhälfte immer wieder Akzente.

Julian Endlicher, Teamleitung und ÖRV Nationaltrainer U19 und U23: „Der Vierer ohne hat heute ein richtig tolles Rennen gezeigt. Sie haben immer wieder Attacken gegen die Rumäninnen gesetzt und konnten zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Das war ein wirklich guter Saisonabschluss – Hut ab vor dieser Leistung, vor allem nach dem nicht zufriedenstellenden Ergebnis bei der U23-WM in Duisburg. Sie sind sehr gut mit dieser Situation umgegangen, und auch ihr Trainer Michael Humpolec hat einen sehr guten Job mit dem Team abgeliefert.

Maria Hauser, Greta Haider und Katharina Nagler erklären gemeinsam: „Es war heute sehr viel Gegenwind und dadurch auch schwer zu steuern. Wir sind aber besser durchgekommen als gestern und konnten bis zum Ende richtig gut mithalten. Die Rumäninnen sind etwas schneller gestartet, wir haben am Schluss noch einmal einen Move gemacht und versucht, heranzufahren. Sie waren im Endeffekt aber einfach schneller. Trotzdem war es super, dass wir auch unter diesen schwierigen Bedingungen als Team so gut gearbeitet haben. Wir haben bis zum Schluss alles probiert – und es war cool!“

Frauen Doppelzweier Dritte im B-Finale und Gesamtrang 9

Julian Endlicher: “Der Doppelzweier mit Antonia und Caroline ist wie erwartet abgelaufen. Antonia und Caroline haben sehr viel gelernt, sich im B-Finale noch einmal gesteigert und nehmen viele wichtige Erfahrungswerte mit. Gleichzeitig haben sie einige Hausaufgaben für die weitere Entwicklung bekommen.

Mixed Achter auf Platz 5 – Männer Vierer ohne Steuermann auf Gesamtrang 7

Der neu zusammengestellte Mixed-Achter erreichte bei seiner Premiere Rang fünf. Aufgrund der starken Winde wurde das Rennen als Time Trial ausgetragen: Alle Boote starteten auf Bahn drei mit jeweils einer Minute Abstand.

Julian Endlicher: „Aufgrund der starken Winde war das Time Trial sicher die fairste Form, die man unter diesen Bedingungen wählen konnte. Der fünfte Platz ist ein gutes Ergebnis, besonders wenn man bedenkt, dass die Ruderinnen kaum gemeinsame Trainingszeit hatten und es sich um ein neu zusammengestelltes Boot gehandelt hat. Alle Achtung vor dieser Leistung.

Beim Männer-Vierer ohne war es schade, dass sie im Vorlauf auf Bahn fünf fahren mussten. Bis 1000 Meter waren sie gut im Rennen, haben einen guten Job gemacht und außerdem große Fortschritte gezeigt. Unter diesen schwierigen Bedingungen hat es diesmal leider nicht für weiter vorne gereicht.“

Die Boote auf einen Blick:

BW4- (Frauen-Vierer ohne Steuerfrau)

Maria Hauser (WLI)

Emma Eckschlager (WLI)

Greta Haider (WLI)

Katharina Nagler (WLI)

Trainer: Michael Humpolec (WLI)

BM4- (Männer-Vierer ohne Steuermann)

Andreas Bertagnoli (DOW)

Nazarii Chaikovskyi (DOW)

Daniel Wagner (LIA)

Elias Hautsch (LIA)

Trainer: Josef Bertagnoli (DOW) und Julian Endlicher (ÖRV)

BMix8+ (Mixed-Achter)

Maria Hauser (WLI)

Emma Eckschlager (WLI)

Nazarii Chaikovskyi (DOW)

Andreas Bertagnoli (DOW)

Daniel Wagner (LIA)

Elias Hautsch (LIA)

Greta Haider (WLI)

Katharina Nagler (WLI)

Stfr. Livia Bumberger (WLI)

Trainer: Julian Endlicher (ÖRV)

BW2x (Frauen-Doppelzweier)

Antonia Gigacher (VIL)

Caroline Schwendinger (MÖV)

Trainer: Lukas Reim (SLRV)

Team Leitung: Julian Endlicher

Support: Johannes Weberndorfer

Fotos zum honorarfreien Abdruck finden Sie hier: www.textundpr.at/oerv/#u23-em-kruszwica-september-2026