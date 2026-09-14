Coastal-Team des ÖRV ist bereit für die EM

Österreichisches Coastal-Team holt sich bei Staatsmeisterschaften am Traunsee letzten Formcheck vor der EM

Der Countdown läuft: Von 16. bis 19. September trifft sich die europäische Coastal-Ruderelite in La Línea de la Concepción in Spanien zur Europameisterschaft. Österreich geht mit einem Team an den Start, das bei den Österreichischen Coastal-Meisterschaften am Samstag am Traunsee einen erfolgreichen letzten Formtest absolvierte. Die Meisterschaften wurden heute vom Gmundner Ruderverein ausgetragen.

Magdalena Lobnig (Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868) verteidigte im Frauen-Einer souverän ihren Staatsmeistertitel. Bei der Europameisterschaft will sie ihren Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen. Auch Vincent Schreiber (Erster Wiener Ruderclub LIA) bestätigte seine gute Form und gewann den Männer-Einer, in dem er auch bei der EM an den Start gehen wird.

Für Spannung sorgt die neu formierte österreichische Paarung im Mixed-Doppelzweier der Allgemeinen Klasse. Chiara Halama (Korneuburger Ruderverein Alemannia) und Paul Ruttmann (Gmundner Ruderverein) treten erstmals gemeinsam bei einer Europameisterschaft an. Beide zeigten am Traunsee ihre Qualitäten im Einer und belegten jeweils den zweiten Platz.

Bei den Junioren setzte sich Nikolas Roidmayer (Salzburger Ruderklub Möve) durch und ist neuer Staatsmeister im Einer – eine Bootsklasse, in der er auch bei der EM an den Start geht. Der Salzburger war im Vorjahr gemeinsam mit Caroline Schwendinger Weltmeister und Vize-Europameister im Junioren-Mixed-Doppelzweier.

Im Junioren-Mixed-Doppelzweier gehen heuer Alexander Rittenbacher und Esther Schöberl (beide Wiener Ruderclub Donau) für Österreich an den Start. Schöberl sicherte sich am Samstag den Staatsmeistertitel im Juniorinnen-Einer. Die neu formierte Kombination will an die internationalen Erfolge der Vorjahres-Paarung Roidmayer/Schwendinger anknüpfen und bei der EM um Medaillen mitrudern.

Komplettiert wird das österreichische Team durch Luisa Ömer (Ruderverein Wiking Linz), die im Juniorinnen-Einer den dritten Platz belegte und in dieser Bootsklasse ebenfalls bei der Europameisterschaft antritt.

Mit den Staatsmeisterschaften am Traunsee ist damit der nationale Formtest unmittelbar vor der Europameisterschaft absolviert. Der Gmundner Ruderverein sorgte mit der Austragung der Österreichischen Coastal-Meisterschaften für einen gelungenen Wettkampftag am Traunsee.

Österreichs Coastal-Team bei der EM in La Línea de la Concepción:

Magdalena Lobnig – Frauen-Einer

Vincent Schreiber – Männer-Einer

Chiara Halama / Paul Ruttmann – Mixed-Doppelzweier Allgemeine Klasse

Alexander Rittenbacher / Esther Schöberl – Junioren-Mixed-Doppelzweier

Luisa Ömer – Juniorinnen-Einer

Nikolas Roidmayer – Junioren-Einer

Die Europameisterschaften finden von 16. bis 19. September 2026 in La Línea de la Concepción, Spanien, statt.

Fotos zum honorarfreien Abdruck finden Sie hier:

www.textundpr.at/oerv/#coastal-staatsmeisterschaft-september-2026