Spannende Beach-Sprint-Meisterschaften am Traunsee

Der Gmundner Ruderverein hat mit den Österreichischen Staatsmeisterschaften im olympischen Beach Sprint am Traunsee einmal mehr gezeigt, wie man eine Regatta auf die Beine stellt: reibungslose Organisation, kurze Wege und ein Team im Hintergrund, das den ganzen Tag über den Überblick behielt – ein großes Kompliment an alle Helferinnen und Helfer vor Ort. Der Beach Sprint bildete damit den ersten Tag der 2. Österreichischen Coastal-Meisterschaften, am Sonntag folgte noch der Endurance-Bewerb.

Spannend wurde es schon bei den Zeitläufen am Vormittag: Der Traunsee zeigte sich von seiner launischen Seite, mit kabbeligem Wasser und Wind, der den Athletinnen und Athleten einiges abverlangte. Wer dachte, das würde den ganzen Tag so bleiben, wurde positiv überrascht – ab den K.-o.-Rennen beruhigte sich der See, die Bedingungen waren beinahe perfekt, und am Nachmittag wurden durchwegs schnelle, faire Rennen gefahren.

Im Einer der Frauen verteidigte Magdalena Lobnig (VST Völkermarkt) souverän ihren Staatsmeistertitel. Auf das Stockerl schafften es außerdem Chiara Halama (Korneuburger Ruderverein Alemannia) auf Rang zwei und Valentina Krug (Ruderverein Villach von 1881) auf Rang drei.

Bei den Männern sicherte sich Vincent Schreiber (Erster Wiener Ruderclub LIA) den Titel vor Paul Ruttmann (Gmundner Ruderverein) und Fabian Gillhofer (Linzer Ruderverein Ister).

Im Mixed-Doppelzweier der Allgemeinen Klasse setzten sich Caro Schwendiger und Norberts Dulbinskis (beide Salzburger Ruderklub Möve) durch. Dahinter folgten Justus Gschaider und Marlene Kühr (Linzer Ruderverein Ister) auf Platz zwei sowie Tobias Tscherne und Valentina Krug (Ruderverein Villach von 1881) auf Platz drei.

Auch im Masters-Bewerb gab es Grund zum Jubeln: Michael Humpolec (Ruderverein Wiking Linz) und Caroline Haginger (Wiener Ruderclub Donau) holten sich im Mixed-Doppelzweier der Masters den Sieg vor Hanna Bäumer und Antonis Gitsas (beide Linzer Ruderverein Ister).

Bei den Juniorinnen fuhr Esther Schöberl (Wiener Ruderclub Donau) zum Titel, gefolgt von Carolin Krause und Luisa Ömer (beide Ruderverein Wiking Linz) auf den Plätzen zwei und drei.

Bei den Junioren war Nikolas Roidmayer (Salzburger Ruderklub Möve) nicht zu schlagen. Silber ging an Alexander Rittenbacher (Wiener Ruderclub Donau), Bronze an Lukas Schönhuber (Ruderclub Wels).

Im Junioren-Mixed-Doppelzweier gewannen Esther Schöberl und Alexander Rittenbacher (beide Wiener Ruderclub Donau) vor Emma Milodanovic und Matthias Ehrengruber (Erster Wiener Ruderclub LIA) sowie Matteo Smole und Ella Leitner (Ruderverein Albatros).

Ein rundum gelungener Tag am Traunsee für den Gmundner Ruderverein als Gastgeber.

Und schon morgen geht’s für die EM-Starterinnen und -Starter weiter Richtung Spanien: Sie fliegen zur Coastal-Europameisterschaft – wir wünschen viel Erfolg! Die tolle Form haben sie heute in Gmunden jedenfalls eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

copyright: Markus Stecher und matemedia