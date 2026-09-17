Zweimal Silber für Österreich bei der Coastal-EM

Magdalena Lobnig und Junioren-Mixed-Doppelzweier jeweils im Finale A – herausfordernde Windverhältnisse prägten die Rennwoche

Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) hat bei den 2026 European Beach Sprint Championships im spanischen La Línea zwei Silbermedaillen erkämpft. Sowohl Magdalena Lobnig im Coastal-Einer der Damen (W1x) als auch das Junioren-Mixed-Doppelzweier-Boot von Alexander Rittenbacher und Esther Schoeberl (JMix2x) erreichten jeweils das Finale A und mussten sich dort nur Spanien geschlagen geben.

Lobnig setzte sich über Achtelfinale, Viertelfinale (2:37,06 Min. gegen die Niederlande) und Halbfinale (2:47,90 Min. gegen Litauen) bis ins Finale A durch. Dort unterlag sie der Spanierin Esther Briz Zamorano mit 2:56,99 zu 2:44,26 Minuten und sicherte sich damit Rang zwei im Coastal-Einer der Frauen.

Ebenfalls Silber gab es im Junioren Mixed Doppelzweier: Rittenbacher/Schöberl bezwangen im Viertelfinale Italien (2:23,22 Min.) und im Halbfinale Kroatien (2:34,74 Min.), ehe sie sich im Finale A dem spanischen Boot mit 2:40,53 zu 2:18,23 Minuten geschlagen geben mussten.

Herausfordernde Windverhältnisse

Die Bedingungen auf dem Wasser stellten die Athletinnen und Athleten vor zusätzliche Herausforderungen: Nach ruhigem Beginn frischte der Wind am Mittwoch im Tagesverlauf deutlich auf, sodass die Zeitfahren und Achtelfinal-Rennen am Nachmittag bei teils extremem Wellengang ausgetragen werden mussten. Die Achtelfinal-Runde des Mixed Doppelzweiers der Erwachsenen (Mix2x) konnte an diesem Tag nicht mehr zu Ende gefahren werden und wurde auf den Donnerstag verschoben. Am heutigen Finaltag, Donnerstag, herrschte hingegen über den gesamten Tag ruhige See, sodass sämtliche ausständigen Rennen – inklusive der nachgeholten Mix2x-Achtelfinali – planmäßig stattfinden konnten.

Alle Ergebnisse im Überblick

Bootsklasse Athletin/Athlet(en) Ergebnis W1x (Coastal Einer, Damen) Magdalena Lobnig 2. Platz (Silber) JMix2x (Junioren Mixed-Doppelzweier) Alexander Rittenbacher / Esther Schoeberl 2. Platz (Silber) JM1x (Junioren Einer, Herren) Nikolas Roidmayer 5. Platz JW1x (Junioren Einer, Damen) Luisa Oemer 13. Platz Mix2x (Mixed-Doppelzweier) Chiara Halama / Paul Ruttmann 14. Platz M1x (Coastal Einer, Herren) Vincent Schreiber 15. Platz

Foto – Mein Ruderbild