Magdalena Lobnig holt EM-Gold im Coastal Endurance Einer

Nach Silber im olympischen Sprint-Einer gewinnt die Kärntnerin einen Tag später den nicht-olympischen Ausdauerbewerb in La Línea

Magdalena Lobnig hat bei den 2026 European Rowing Coastal and Beach Sprint Championships in La Línea ihre zweite Medaille geholt – diesmal die goldene: Im nicht-olympischen Coastal-Ausdauerbewerb der Frauen (MCW1x) setzte sie sich am Freitag mit 29:29,33 Minuten durch und wurde Europameisterin.

Auf dem rund 6 km langen Kurs im Hafen von La Línea nahe Gibraltar, der über mehrere Runden führte, setzte sich Lobnig früh an die Spitze. Wie im Coastal Rowing üblich, endete das Rennen mit einem Sprint über den Sandstrand: Lobnig legte als Erste an und lief auch als Erste über die Ziellinie. Rang zwei ging an die Ukrainerin Kateryna Dudchenko (29:44,21), Rang drei an die Finnin Eeva Karppinen (29:54,94).

Für Lobnig ist es die zweite ÖRV-Medaille der Titelkämpfe: Bereits am Donnerstag hatte sie im olympischen Coastal-Sprint-Einer (W1x) mit Silber hinter der Spanierin Esther Briz Zamorano für ein Ausrufezeichen gesorgt.

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