Goldene Ehrennadel für besondere Verdienste für Gabor Onuska

Im Rahmen der Österreichischen Meisterschaften wurde Gabor Onuska für seine langjährige und verdienstvolle Tätigkeit als Schiedsrichter mit der Goldenen Ehrennadel für besondere Verdienste um den Rudersport ausgezeichnet. Die Ehrung wurde von ÖRV-Präsidentin Birgit Steininger und Vizepräsident Technik Wolfgang Pawlinetz überreicht.

Gabor legte bereits 1991 bei der Weltmeisterschaft in Wien seine internationale Schiedsrichterprüfung ab und war seither bei zahlreichen nationalen und internationalen Großveranstaltungen als Schiedsrichter im Einsatz.

Wir gratulieren Gabor herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung und bedanken uns für seinen jahrzehntelangen Einsatz und sein großes Engagement! 👏🏅