Boot-Umsetzanlage beim VERBUND-Kraftwerk Aschach fertig

Neue Überhebstelle für Kleinboote wieder nutzbar

Aschach an der Donau, 6. Oktober 2026

VERBUND, Österreichs führender Anbieter nachhaltiger Energie, hat beim Donaukraftwerk Aschach die bestehende Ruderbootumsetzanlage erneuert und dem Österreichischen Ruderverband (ÖRV) sowie den Rudervereinen symbolisch zur freien Nutzung übergeben. Ab sofort können Sportruderer und Kleinboote wieder die Rampe nutzen, ein sicheres Passieren des Kraftwerks für den Wassersport ist langfristig gesichert. Unter den Anwesenden befanden sich Birgit Steininger, Präsidentin des ÖRV, Alex Weigl, Präsident des Oö. Ruderverbands, sowie zahlreiche Vertreter der Rudervereine, die selbst mit dem Ruderboot „Aus eigener Kraft“ angereist waren. Als Hauptsponsor des Österreichischen Ruderverbands verbindet VERBUND einiges mit dem Rudersport.

Bereits mit dem Bau des Donaukraftwerks Aschach in den frühen 1960er-Jahren wurde eine Kleinboote-Umsetzanlage errichtet. Sie ermöglichte Sportruderern sowie Nutzern von Kleinbooten, ihre Boote sicher ins Wasser zu setzen und das Kraftwerk sicher zu passieren. Darüber hinaus entstand in den 1970iger Jahren durch den Kraftwerksbau in Ottensheim eine Ruderstrecke, die heute die fairste Regattastrecke im internationalen Rudersport ist. 2019 wurden hier die Ruderweltmeisterschaften ausgetragen, Ottensheim stach damals sogar die Rudermetropole Hamburg aus.

Überhebstelle saniert

Die Rampe zum Übersetzen der Boote war mittlerweile in die Jahre gekommen und teilweise sicherheitstechnisch nicht mehr zeitgemäß, vor allem riskant für lange Ruderboote. So beschloss VERBUND das Bauwerk heuer umfassend zu sanieren. VERBUND-Betriebsingenieur Johannes Oberleithner informiert: „Mehrere Hochwasserereignisse hatten der bestehenden Anlage stark zugesetzt, daher mussten wir sie unbedingt erneuern“. Doch so einfach gestaltete sich die Sanierung der Umsetzanlage nicht. „Die Arbeiten stellten uns vor besondere technische Herausforderungen, einerseits die große Fallhöhe des Kraftwerks sowie die massive Wurfsteinsicherung an der Unterwasserböschung – diese erschwerten die Bauarbeiten erheblich“, so Oberleithner. Im Frühjahr 2026 erfolgte die Sperre der gesamten Benützung der Umsetzanlage und mit den Arbeiten wurde begonnen. Im August 2026 wurde die Rampe fertig gestellt und so den Ruderern für die freie Benützung wieder freigegeben. Die „symbolische“ Übergabe an die Rudervereine und die Vertreter des Oberösterreichischen und Österreichischen Ruderverbands erfolgt hiermit im Oktober 2026.

VERBUND Hauptsponsor des ÖRV: Aus eigener Kraft

In ihrem Statement meinte Birgit Steininger, die Präsidentin des ÖRV: „Dass die Vereine heute mit dem Ruderboot angereist sind, zeigt, wofür diese Anlage steht: Rudern auf der Donau, für alle, aus eigener Kraft. Wir freuen uns sehr, dass VERBUND als unser Hauptsponsor nicht nur unsere Nationalteams unterstützt, sondern auch dort investiert, wo der Rudersport jeden Tag stattfindet: in den Vereinen. Jede Olympiateilnehmerin und jeder Weltmeister hat in einem Verein angefangen. Wer den Spitzensport stärken will, muss die Basis stärken. Genau das macht VERBUND hier in Aschach. Die erneuerte Umsetzanlage öffnet den Vereinen die Donau wieder, und das ist für den Breitensport ein Meilenstein“.

Bilder: © VERBUND

Über VERBUND

VERBUND ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa. Rund 95 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2025 mit rund 4.400 Mitarbeiter:innen ein Konzernergebnis von rund 1.489 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 2.737 Mio. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. www.verbund.com

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