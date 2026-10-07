Ehrenamtspreis 2026 – herzliche Gratulation an Martin Orth!

Am 26. September fand am Wiener Heldenplatz der „Tag des Sports“ statt. Dort konnten nicht nur verschiedene Sportarten ausprobiert werden, sonder es fanden auch Ehrungen statt.

Wir gratulieren Martin Orth vom WRC Pirat ganz herzlich zum 1. Platz in der Kategorie „Inklusion“ beim Ehrenamtspreis 2026 von Sport in Österreich!

Seit 2019 betreut Martin die Parasportler:innen des WRC Pirat. Unter seiner engagierten Leitung ist das Inklusionsteam mittlerweile auf ca. 20 Athlet:innen angewachsen und konnte zahlreiche nationale und internationale Erfolge feiern.

Sein unermüdlicher Einsatz zeigt eindrucksvoll, was Ehrenamt im Sport bewirken kann: Menschen zusammenbringen, Chancen schaffen und sportliche Teilhabe ermöglichen.

Lieber Martin, herzliche Gratulation zu dieser mehr als verdienten Auszeichnung und vielen Dank für deinen großartigen Einsatz!

Wir sind stolz, dich in unseren Reihen zu haben!