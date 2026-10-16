Mit zwei EM-Silberbooten bei Beach Sprint WM in China

Insgesamt fünf ÖRV-Boote bei den World Rowing Beach Sprint Finals in Qingdao

Vom 18. bis 21. Oktober werden im chinesischen Qingdao die WM-Titel im Beach Sprint vergeben. Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) ist mit fünf Booten und sechs Athlet:innen am Start. Zu den aussichtsreichsten ÖRV-Startern zählen Magdalena Lobnig (VST) und das U19-Mixed-Doppelzweier-Duo Esther Schöberl und Alexander Rittenbacher (beide DOW). Lobnig sowie Schöberl und Rittenbacher haben heuer bei der Europameisterschaft Silber gewonnen.

Beach Sprint wird ab Los Angeles 2028 auf dem olympischen Programm stehen. Entsprechend stark besetzt sind die Felder: Im Männer-Einer sind 48 Boote gemeldet, im Frauen-Einer 32. Gerudert wird am Golden Beach in Qingdao. Die Rennen beginnen und enden mit einem Sprint über den Sand, dazwischen liegt ein Bojenkurs im Meer. Auf das Zeitfahren folgen K.-o.-Runden im direkten Duell.

„Die Vorbereitung im Trainingslager war gut, die Mannschaften sind gut vorbereitet“, sagt Sportdirektor Kurt Traer, der das Team vor Ort führt. „Die Bedingungen sind herausfordernd und wechselhaft. Der Strand ist sehr flach und die Gezeiten sind relativ stark. Das heißt, es wird ein langer Lauf, und vor allem das Zeitfahren wird schwierig zu rudern sein.“

Magdalena Lobnig holte bei der EM in La Línea Silber und zählt auch in Qingdao zu den Medaillenkandidatinnen. Betreut wird die Olympia-Dritte von Tokio von ihrer älteren Schwester Katharina Lobnig.

Ebenfalls mit EM-Silber im Gepäck reisen Esther Schöberl und Alexander Rittenbacher (beide DOW) an. Im U19-Mixed-Doppelzweier ist bei 20 gemeldeten Booten ein Platz unter den besten vier das Ziel. Nikolas Roidmayer (MÖV) war bei der EM Fünfter und will sich im U19-Männer-Einer unter 26 Startern in den Top 8 platzieren.

Vincent Schreiber (LIA) im Männer-Einer und Luisa Ömer (WLI) im U19-Frauen-Einer streben jeweils einen Platz unter den besten 16 an. Ömer trifft auf 23 Konkurrentinnen, Schreiber auf das größte Feld der WM mit 48 Booten.

Die U19-Boote trainiert Wolfgang Sigl, Schreiber wird von Sergio Perez-Moreno betreut. Physiotherapeut Othmar Haag komplettiert das Team.

Ergebnisse gibt es laufend auf worldrowing.com.

Fotos zum honorarfreien Abdruck finden Sie hier:

https://we.tl/t-D0p7RZOpLm8c3FhT

(Fotocredit: ÖRV/meinruderbild)

oder hier: www.textundpr.at/oerv/#world-rowing-beach-sprint-finals-qingdao-2026