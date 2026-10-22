Neue Stützpunkttrainer:innen im ÖRV

Seit 1. September verstärken fünf neue Stützpunkttrainer:innen den Österreichischen Ruderverband (ÖRV): Oliver Zwick in Kärnten, Lisa Farthofer und Anze Blazic in Oberösterreich sowie Chiara Halama und Teresa Pellegrini in Wien.

Möglich macht dies eine direkte Sonderförderung des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport (BMWKMS), die den Ausbau der professionellen Betreuung im Sport unterstützen soll. Alle fünf Stützpunkttrainer, einschließlich Anze Blazic, werden über dieses Förderprogramm finanziert.

Das Förderprogramm läuft bis einschließlich 2028 und wird während der Förderperiode durch das Ministerium evaluiert. Die Fördermittel sind zweckgebunden und dürfen ausschließlich für die geförderten Stellen verwendet werden.

Wer macht was?

Oliver Zwick (Kärnten, Vollzeit)

Unterstützung der Kärntner Vereine beim Nachwuchsaufbau und bei der Talententwicklung

Aufbau und Pflege von Schulkooperationen

Entwicklung von Übergängen aus der täglichen Bewegungseinheit in den Leistungssport

Lisa Farthofer (Oberösterreich, Teilzeit)

Unterstützung der oberösterreichischen Vereine beim Nachwuchsaufbau und bei der Talententwicklung

Aufbau und Pflege von Schulkooperationen

Entwicklung von Übergängen aus der täglichen Bewegungseinheit in den Leistungssport

Anze Blazic (Oberösterreich, Vollzeit)

Betreuung von Kaderathlet:innen am Stützpunkt

Mitarbeit an sportfachlichen Projekten und deren Umsetzung am Stützpunkt

Unterstützung der professionellen Trainings- und Betreuungsstrukturen

Chiara Halama (Wien, Teilzeit)

Unterstützung der Wiener Vereine bei der Nachwuchs- und Talententwicklung

Aufbau und Pflege von Schulkooperationen

Entwicklung von Übergängen aus der täglichen Bewegungseinheit in den Leistungssport

Teresa Pellegrini (Wien, Teilzeit)

Unterstützung von Julian Endlicher bei der Betreuung des U17- und U19-Kader

Organisation und Vor-Ort-Betreuung bei internationalen Regatten

Assistenz im täglichen Training mit Julian Endlicher und Sebastian Baranzano

Alle fünf Stützpunkttrainer sind fachlich direkt Kurt Traer unterstellt.

Was bedeutet das für die Vereine?

Chiara Halama, Lisa Farthofer und Oliver Zwick verstärken die bestehenden Landestrainer in ihren Regionen. Sie unterstützen die Vereine dabei, den Nachwuchs- und Leistungssport nachhaltig aufzubauen und weiterzuentwickeln.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Aufbau von Kontakten zwischen Vereinen und Schulen und der Entwicklung langfristiger Kooperationen. Die Schule ist dabei erst der Anfang. Ziel ist es, junge Talente stufenweise für den Rudersport zu gewinnen und ihnen durch die Stützpunkte einen strukturierten Weg in den Leistungssport zu ermöglichen. Erstellung von Kadern.

Gleichzeitig sollen die regionalen Vereinsstrukturen von den professionellen Stützpunktstrukturen des ÖRV profitieren und nachhaltig weiterentwickelt werden.

Die Stützpunkttrainer übernehmen bewusst keine regulären Vereinstrainings. Ausnahmen sind dort vorgesehen, wo es darum geht, den ÖRV-Spitzensportleitfaden und entsprechende Trainingsstandards in die Vereine zu transportieren. Der Schwerpunkt liegt auf der strukturellen Entwicklung, der Talent- und Kaderförderung am und um den Stützpunkt und der nachhaltigen Unterstützung der Vereine.

Die Förderung ist zunächst bis einschließlich 2028 befristet. Bei erfolgreicher Entwicklung besteht die Möglichkeit einer neuerlichen Bewilligung durch das Ministerium, sofern dieser Bereich weiterhin zu dessen Förderschwerpunkten zählt.

Anfragen von Vereinen können direkt an die jeweiligen Stützpunkttrainer gerichtet werden.

Sebastian Kabas verstärkt die Sportdirektion des ÖRV

Seit 1. September übernimmt Sebastian Kabas zusätzlich die Funktion des Assistenten des Sportdirektors und unterstützt Kurt Traer in seiner täglichen Arbeit.

Seine Aufgaben umfassen insbesondere die organisatorische Unterstützung der Sportdirektion, die Unterstützung von Athlet:innen im Rahmen der Begleitung von Fragestellungen rund um die duale Karriere.

Mit dieser zusätzlichen Funktion sollen die täglichen Abläufe des Sportdirektors unterstützt werden und die Begleitung der Athlet:innen sowie die Umsetzung sportfachlicher Maßnahmen weiter verbessert werden.

copyright Fotos – Matemedia/ÖRV