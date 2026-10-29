Eröffnung YOG Dakar

Afrika schreibt Olympia-Geschichte – vom 31. Oktober bis 13. November 2026 finden mit den vierten Olympischen Jugendspielen in Dakar erstmals olympische Bewerbe auf dem afrikanischen Kontinent statt.

18 österreichische Nachwuchshoffnungen messen sich in 25 Sportarten mit den besten Talenten der Welt – auch Alena Lux und Lukas Schönhuber (beide vom RC Wels) werden Österreich im Coastal Beach Sprint Bewerb vertreten. Die Ruderbewerbe finden von Samstag, 31.10. bis Dienstag, 3.11. statt.

Die Eröffnung ist am Samstag, 31. Oktober, 20.30 Uhr, in ORF ON um 22.15 Uhr zeitversetzt live in OSP zu sehen oder von 20.30 bis 22.00 Uhr unter diesem Link https://on.orf.at/livestream/14567732 in voller Länge live auf ORF ON

Foto – ÖOC