Silbermedaille bei den Youth Olympics

Historisches Silber für Alena Lux und Lukas Schoenhuber bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar

Alena Lux und Lukas Schoenhuber (beide Ruderclub Wels) haben bei den Olympischen Jugendspielen in Dakar die Silbermedaille im Mixed-Doppelzweier der Coastal Beach Sprints gewonnen. Es ist die erste Medaille für den österreichischen Rudersport bei Olympischen Jugendspielen. Im Finale mussten sich die beiden 17-Jährigen nur dem Boot aus China geschlagen geben.

Die Beach Sprints stehen in Dakar zum ersten Mal bei Olympischen Jugendspielen im Programm. Damit gehört die Silberne zu den ersten Medaillen, die in dieser neuen Disziplin bei Jugendspielen vergeben wurden. Bei den Olympischen Spielen sind die Beach Sprints erstmals 2028 in Los Angeles dabei.

Der Weg ins Finale führte über drei K.-o.-Läufe am Strand von Saly. Im Achtelfinale am Sonntag setzte sich das Duo gegen Ägypten durch (2:19,26 zu 2:21,32). Am Montag folgten Siege gegen Deutschland im Viertelfinale (2:13,54 zu 2:15,80) und gegen die Ukraine im Halbfinale (2:20,31 zu 2:24,50). Im Goldfinale war China in 2:22,37 nicht zu schlagen, Österreich kam in 2:28,95 ins Ziel. Bronze ging an Frankreich.

Beide sind in Dakar auch im Einer am Start. Alena Lux gewann ihr Achtelfinale in 2:45,74 und kämpft am Dienstag ab dem Viertelfinale um die Medaillen. Lukas Schoenhuber schied im Achtelfinale knapp aus und belegte Rang 13.

Die Jugendspiele in Senegal sind das erste olympische Großereignis in Afrika. Betreut werden die beiden vor Ort von ÖRV-Trainer Wolfgang Sigl.

Foto: Michael Meindl/ÖOC