Österreich bei der ersten World Rowing Beach Sprint Series dabei

Österreich startet bei der ersten World Rowing Beach Sprint Series 2027. World Rowing hat die 16 Teams bekannt gegeben, die bei beiden Stationen der neuen Serie antreten. Der ÖRV hat einen der beiden Wildcard-Plätze bekommen. Diese gingen an die bestplatzierten Nationen der Beach-Sprint-WM in Qingdao, die sich nicht schon auf anderem Weg qualifiziert hatten.

Die Serie beginnt am 27. und 28. März 2027 in Antalya (Türkei). Die zweite Station folgt am 14. und 15. April in Yangjiang (China). Für Beach Sprint ist die Serie ein wichtiger Schritt Richtung olympische Premiere in Los Angeles 2028.

Neben Österreich sind China, Australien, Deutschland, Litauen, Portugal, Spanien, die USA, Polen, Brasilien, Thailand, Neuseeland, ein gemeinsames Team aus Tunesien und Südafrika, die Türkei, Großbritannien und ein World Team aus Entwicklungsnationen dabei.

Jedes Team besteht aus zwei Frauen und zwei Männern, dazu kommen zwei Betreuer:innen. Gefahren wird im Frauen-Einer, im Männer-Einer und im Mixed-Doppelzweier. Neu ist die Mixed-Staffel, bei der alle vier Athlet:innen gemeinsam antreten. Sie hat in der Serie ihre internationale Premiere, zählt aber nicht für die Gesamtwertung.