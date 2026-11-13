Österreich bei der ersten World Rowing Beach Sprint Series dabei

Österreich startet bei der ersten World Rowing Beach Sprint Series 2027. World Rowing hat die 16 Teams bekannt gegeben, die bei beiden Stationen der neuen Serie antreten. Der ÖRV hat einen der beiden Wildcard-Plätze bekommen. Diese gingen an die bestplatzierten Nationen der Beach-Sprint-WM in Qingdao, die sich nicht schon auf anderem Weg qualifiziert hatten.
Österreich startet bei der ersten World Rowing Beach Sprint Series 2027. World Rowing hat die 16 Teams bekannt gegeben, die bei beiden Stationen der neuen Serie antreten. Der ÖRV hat einen der beiden Wildcard-Plätze bekommen. Diese gingen an die bestplatzierten Nationen der Beach-Sprint-WM in Qingdao, die sich nicht schon auf anderem Weg qualifiziert hatten.
Die Serie beginnt am 27. und 28. März 2027 in Antalya (Türkei). Die zweite Station folgt am 14. und 15. April in Yangjiang (China). Für Beach Sprint ist die Serie ein wichtiger Schritt Richtung olympische Premiere in Los Angeles 2028.
Die Serie beginnt am 27. und 28. März 2027 in Antalya (Türkei). Die zweite Station folgt am 14. und 15. April in Yangjiang (China). Für Beach Sprint ist die Serie ein wichtiger Schritt Richtung olympische Premiere in Los Angeles 2028.
Neben Österreich sind China, Australien, Deutschland, Litauen, Portugal, Spanien, die USA, Polen, Brasilien, Thailand, Neuseeland, ein gemeinsames Team aus Tunesien und Südafrika, die Türkei, Großbritannien und ein World Team aus Entwicklungsnationen dabei.
Jedes Team besteht aus zwei Frauen und zwei Männern, dazu kommen zwei Betreuer:innen. Gefahren wird im Frauen-Einer, im Männer-Einer und im Mixed-Doppelzweier. Neu ist die Mixed-Staffel, bei der alle vier Athlet:innen gemeinsam antreten. Sie hat in der Serie ihre internationale Premiere, zählt aber nicht für die Gesamtwertung.
Neben Österreich sind China, Australien, Deutschland, Litauen, Portugal, Spanien, die USA, Polen, Brasilien, Thailand, Neuseeland, ein gemeinsames Team aus Tunesien und Südafrika, die Türkei, Großbritannien und ein World Team aus Entwicklungsnationen dabei.
Magdalena Lobnig (VST) hat bei der Beach-Sprint-WM im Einer 2024 in Genua Gold geholt, 2025 in Antalya Silber und heuer in Qingdao Bronze.
ÖRV-Präsidentin Birgit Steininger freut sich über den Startplatz: „Unter diesen 16 Nationen dabei zu sein, ist für uns als Binnennation ein toller Erfolg. Dass wir diese neue Serie mit unserer Beach Queen Magdalena Lobnig bestreiten, freut mich riesig. Es wäre auch schade gewesen, wenn eines der prägenden Gesichter dieses jungen Sports gefehlt hätte.“
Magdalena Lobnig (VST) hat bei der Beach-Sprint-WM im Einer 2024 in Genua Gold geholt, 2025 in Antalya Silber und heuer in Qingdao Bronze.