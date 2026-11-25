Fachlicher Austausch und neue Impulse für die Trainingsarbeit

Am vergangenen Wochenende fand die diesjährige ÖRV-Trainertagung in der neuen Sport Arena Wien statt. Zwei Tage lang standen aktuelle Entwicklungen, wissenschaftliche Erkenntnisse und praxisnahe Inhalte rund um den Rudersport im Mittelpunkt. Die Tagung bot den Teilnehmenden eine wertvolle Gelegenheit zur Weiterbildung und zum gemeinsamen Austausch.

Den Auftakt bildete der Vortrag der Schiedsrichterkommission, die über Änderungen und Neuerungen in der Ruder-Wettkampf- und Wettfahrtbestimmung (RWB) sowie im Regattawesen informierte.

Ein Schwerpunkt des Programms lag auf der Gesundheit und Prävention im Rudersport. ÖOC-Physiotherapeutin Theresa Stöbich widmete sich dem Thema „Low Back Pain“ und beleuchtete Diagnose, Therapie und Prävention von Rückenschmerzen aus therapeutischer Sicht. Ergänzend stellte sie gemeinsam mit Johannes Weberndorfer acht praktische Übungen vor, die sich direkt in das Stabilisationstraining integrieren lassen. Ein Plakat inkl. Erklärungsvideos der acht Übungen wird den Vereinen bei der Indoor-Meisterschaft im Jänner 2027 zur Verfügung gestellt. Ernährungsberaterin Barbara Pirker gab einen Einblick in das RED-S-Syndrom (Relatives Energie Defizit im Sport) und thematisierte dessen Therapie und Prävention.

Auch trainingswissenschaftliche Inhalte kamen nicht zu kurz: Sportwissenschaftler des Olympiazentrums Kärnten Andreas Martin präsentierte aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Ausdauertraining im Rudersport. Kurt Traer ergänzte den Themenbereich Rückengesundheit um die Perspektive des Traineralltags und stellte Präventionsstrategien für das Nachwuchs- und Leistungsrudern vor. Mit dem Peach System brachte Sebastian Baranzano Einblicke in ein Leistungsmesssystem und erläuterte, in welchen Bereichen dies Interpretation der Leistungsdaten im Trainingsprozess sinnvoll eingesetzt werden können.

Abgerundet wurde das fachliche Programm mit einem Rückblick auf die Saison 2026 sowie einem Ausblick auf die kommenden Herausforderungen und Ziele im Jahr 2027, insbesondere im Hinblick auf die olympische Qualifikation.

Neben den fachlichen Inhalten kam auch der persönliche Austausch nicht zu kurz. Am Samstagabend lud der Vorstand des ÖRV alle Teilnehmenden zu einem gemeinsamen Abendessen in die Brauerei „Mama Kraft“ ein. In gemütlicher Atmosphäre bot sich dabei die Gelegenheit, Gespräche zu vertiefen, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte innerhalb der österreichischen Trainer:innen-Community zu pflegen.

Die Trainertagung 2026 bot damit nicht nur zahlreiche fachliche Impulse für die tägliche Trainingsarbeit, sondern unterstrich auch die Bedeutung des gemeinsamen Austauschs und der kontinuierlichen Weiterentwicklung im österreichischen Rudersport.