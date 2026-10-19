Trainertagung 2026 in Wien

Am 21./22. November findet in der SportArena Wien, 1020 Wien die diesjährige Trainertagung statt. Beginn ist am Samstag um 0845 Uhr.
Folgende Themen sind geplant:
- Vortrag der Schiedsrichterkommission über Änderungen und Neuerungen in der RWWB und im Regattawesen
- Theresa Stöbich – Verletzungsprävention im Rudersport – Low back Pain: Diagnose, Therapie, Prävention aus therapeutischer Sicht
- Barbara Pirker – RedS-Syndrom „Relative Energy Deficiency in Sport“; Therapie und Prävention
- Andreas Martin – Ausdauertraining im Rudersport: Trainingsmodelle, Periodisierung – aktueller Stand der Wissenschaft
- Kurt Traer – Low Back Pain im Rudersport: Präventionsstrategien im Nachwuchs- und Leistungsrudern aus Trainersicht
- Sebstian Baranzano – Leistungsmesssysteme- Peach System: Vorteile der Interpretation von Leistungsdaten im Trainingsprozess
Am Samstag, 21.11./1900 lädt der Vorstand des ÖRV alle Teilnehmer:innen zu einem gemeinsamen Abendessen und gemütlichen Austausch in die Brauerei „Mama Kraft“, 1010 Wien, Himmelpfortgasse 24 ein.
Die Anmeldefrist sowohl für die Trainertagung als auch für das gemeinsame Abendessen hat bis spätestens Montag, 9.11. an a.anselm@rudern.at zu erfolgen.